Vitor Pereira Wolverhampton'da ilk transferini yapıyor

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Premier Ligde Vitor Pereira rüzgarı...

Vitor Pereira yönetiminde yükselişe geçen Wolverhampton, ara transferde yapacağı hamleler için görüşmelerini sürdürüyor.

SAVUNMAYI GÜÇLENDİRECEKLER

İlk olarak savunma hattına takviye yapmak isteyen Wolves'ta stoper transferi için birçok isim gündeme geldi.

Vitor Pereira da yaptığı açıklamada savunmaya transfer yapmaları gerektiğine dikkat çekmişti.

AGBADOU İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Wolverhampton stoper transferinde sona yaklaştı.

L'Equipe'te yer alan habere göre Wolves, Ligue 1 ekibi Reims'te forma giyen Emmanuel Agbadou'nun transferi için kulübüyle anlaştı.

20 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Haberde, Wolves'un daha önceki transferlerinde de katkısı olan Jorge Mendes'in aracılığıyla anlaşma sağlandığı ve Premier Lig ekibinin 20 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Bu sezon Reims'te 27 yaşındaki futbolcu 15 maçta süre aldı.

Wolverhampton'ın daha önce Lens'ten Abulkodir Khusanov'la ilgilendiği ancak Agbadou'nun öne çıktığı kaydedildi.