17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Sırbistan'ı 3-1 yenen 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımımız, adını finale yazdırdı. Millilerimiz finalde Rusya ile karşı karşıya gelecek.

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım; 18-25, 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.

RAKİBİMİZ RUSYA

1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak adını yarı finale yazdıran milliler, Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıktı.

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rusya, İtalya'yı 3-0 yenerek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

FİNAL MAÇI 21.00'DE

Türkiye ile Rusya, bugün TSİ 21.00'de başlayacak final maçında Avrupa şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarının kaybedenleri İtalya ve Sırbistan ise üçüncülük maçı oynayacak.