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    17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye yarı finalde

    Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2. Grup'ta Türkiye, beşinci maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2022 - 22:29
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    17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye yarı finalde

    Macaristan'ı 25-17, 20-25, 25-10 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. galibiyetini alarak ikinci oldu. Bu sonuçla milli takım yarı finale çıktı.

    17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde 23 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'da Sırbistan'la karşılaşacak.

    17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası nda Türkiye yarı finalde #1


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