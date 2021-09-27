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    18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde

    FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Meksika'yı 3-0 yenen Türkiye, çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 14:03
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    18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde

    FIVB Kızlar 18 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-0 yenen Türkiye, çeyrek finale çıktı.

    3-0'LIK NET SKORLA KAZANDIK

    Ay-yıldızlı ekip, Durango kentinde oynanan son 16 turu maçında ev sahibi Meksika ile karşılaştı.

    Müsabakayı 25-17, 25-13 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazanan milli takım, çeyrek finalde ABD ile eşleşti.

    Millilerde Pelin Eroktay 16, Ege Melisa 13, Deniz Nazlıcan ise 10 sayıyla öne çıktı.

    Türkiye ile ABD arasında Durango kentinde yarın yapılacak çeyrek final karşılaşması TSİ 04.00'te başlayacak.

    18 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde #1

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