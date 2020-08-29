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- 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa'da finale yükseldi
19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa'da finale yükseldi
- DHA
- 29.08.2020 - 21:28
- Güncelleme : 29.08.2020 - 21:28
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Zenica şehrinde oynanan ve 101 dakika süren mücadelenin ilk setini Belarus 25-21 kazandı.
Ay-yıldız ekip daha sonra oynanan setlerde rakibini 25-17, 25-22, 26-24 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Millilerde Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
FİNAL MAÇI YARIN 21.00'DE
2012 yılının ardından ikinci kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen ay-yıldızlılar, bu akşamki diğer yarı final mücadelesi Fransa-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
Şampiyonada final maçı yarın TSİ 21.00'de başlayacak.