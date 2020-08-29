19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa'da finale yükseldi

19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa'da finale yükseldi

2020 CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, yarı final maçında Belarus’u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Zenica şehrinde oynanan ve 101 dakika süren mücadelenin ilk setini Belarus 25-21 kazandı.

Ay-yıldız ekip daha sonra oynanan setlerde rakibini 25-17, 25-22, 26-24 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Millilerde Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

FİNAL MAÇI YARIN 21.00'DE

2012 yılının ardından ikinci kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen ay-yıldızlılar, bu akşamki diğer yarı final mücadelesi Fransa-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Şampiyonada final maçı yarın TSİ 21.00'de başlayacak.