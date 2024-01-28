20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, finallere katılma hakkı elde etti 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek, finallere katılma hakkı elde etti.

AA

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur final maçında 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımız ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

TVF Beştepe Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı milliler, 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Türkiye, karar setinde galibiyete uzandı

İlk setin başından sonuna kadar üstün oynayan milli takım, bu seti Eylül Durgun'un kullandığı set sayısıyla 25-15 kazandı.

Çekişmeli geçen ikinci setin son bölümünde etkili olan Sırbistan, Mijacic'in kullandığı set sayısıyla 25-23 kazanarak skoru 1-1 yaptı.

Sırbistan, 3. seti de 25-20 alarak 2-1 öne geçerken, Türkiye sonraki sette etkili bir oyun sergileyerek skoru 14-18'e getirerek Sırbistan'a mola aldırdı.

Ardından üst üste skor üreten Sırbistan 19-19 eşitliği sağlasa da kalan bölümde etkili oynayan milli takım, dördüncü seti 21-25 kazanarak skoru 2-2 yaptı ve maçı karar setine taşıdı.

Son sete iyi başlayan Türkiye, 7-4 üstünlük sağladı. Kalan bölümde de seyircinin yoğun desteğiyle etkili oyununu sürdüren Türkiye, bu seti 15-10 maçı da 3-2 kazandı.

Milliler, finallere katılım sağladı

2024 Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi 1. tur maçlarını şampiyon olarak tamamlayan milli takım, Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde etti.

Milli takımın final karşılaşmasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)