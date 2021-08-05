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    2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de

    2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Türkiye ev sahipliği yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 13:37
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    2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye'de

    Dünyanın önemli organizasyonları arasında gösterilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, 14-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenecek.

    Federasyon tarafından yapılan açıklamada, “Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde ilk kez FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.” ifadeleri kullanıldı.

    2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türkiye de #1

    TÜRKİYE’DEN İKİ TAKIM KATILACAK

    Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye; kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

    Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi’ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından wild card ile davet edilen kulüpler arasında gerçekleştirilen dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise ilerleyen günlerde belli olacak.

    Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na iki takımla katılacak.

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