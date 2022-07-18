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    2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte rakipler...

    Milletler Ligi'nin tamamlanmasının ardından gözler Dünya Şampiyonası'na çevrildi. Peki 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman başlayacak? Hangi ülkede, kimlerle oynanacak?
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 13:15
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    2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte rakipler...

    2022 Milletler Ligi'ni (VNL) altıncı sırada tamamlayan Filenin Sultanları için sırada Dünya Şampiyonası bulunuyor.

    Voleybol severlerin dört gözle beklediği 2022 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç tarihleri ve Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu.

    İsviçre’nin Lozan kentindeki FIVB Genel Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Filenin Sultanları, B Grubu’nda yer aldı

    Peki, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? Hangi ülkede oynanacak ve rakipler kimler? İşte detaylar...

    2022 Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman başlayacak?

    2022 Dünya Voleybol Şampiyonası grup karşılaşmalarında ilk tur 23 Eylül'de oynanacak.

    İkinci tur karşılaşmaları, 16 takımın (8’erli 2 grup) katılımıyla; 4-9 Ekim tarihleri arasında oynanacak. 

    Üçüncü tur (Çeyrek Final) karşılaşmaları, 8 takımın (4’erli 2 grup) katılımıyla oynanacak.

    2022 FIVB Dünya Şampiyonası’nda yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

    2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte rakipler... #1

    2022 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası hangi ülkede oynanacak?

    2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda karşılaşmalara Polonya’nın Lodz, Gliwice ve Gdansk, ile Hollanda’nın Rotterdam, Arnheim ve Apeldoorn şehirleri olmak üzere toplam 6 şehir ev sahipliği yapacak.

    2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte rakipler... #2

    2022 FIVB grupları

    A GRUBU: Hollanda, İtalya, Belçika, Porto Riko, Kamerun, Kenya

    B GRUBU: Türkiye, Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Hırvatistan

    C GRUBU: A.B.D., Sırbistan, Almanya, Bulgaristan, Kanada, Kazakistan

    D GRUBU: Brezilya, Çin, Japonya, Kolombiya, Arjantin, Çekya


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