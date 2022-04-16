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2022 Kupa Voley finali: VakıfBank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

2022 Kupa Voley finali: VakıfBank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Eczacıbaşı'nı 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Opet'in rakibi Vakıfbank oldu. Peki Fenerbahçe - Vakıfbank final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...