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- 2022 Kupa Voley finali: VakıfBank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
2022 Kupa Voley finali: VakıfBank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 16.04.2022 - 10:47
Voleybol severler nefesleri tuttu, Kupa Voley final maçı için geri sayım başladı.
Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda final mücadelesi için heyecan dorukta.
AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'in 3-0 öne geçerek altın sette elemişti.
2022 Kupa Voley finalinde neler yaşanacak heyecanla bekleniyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve kanalı da netleşti.
Peki Fenerbahçe - Vakıfbank final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...
Fenerbahçe Opet - Vakıfbank SK final maçı ne zaman, saat kaçta?
VakıfBank - Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan final maçı 17 Nisan pazar günü saat 15.00’te başlayacak.
Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.