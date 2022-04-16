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    2022 Kupa Voley finali: VakıfBank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

    Eczacıbaşı'nı 3-0 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Opet'in rakibi Vakıfbank oldu. Peki Fenerbahçe - Vakıfbank final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:47
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    2022 Kupa Voley finali: VakıfBank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

    Voleybol severler nefesleri tuttu, Kupa Voley final maçı için geri sayım başladı.

    Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda final mücadelesi için heyecan dorukta.

    AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

    CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'in 3-0 öne geçerek altın sette elemişti.

    2022 Kupa Voley finalinde neler yaşanacak heyecanla bekleniyor. Karşılaşmanın tarihi, saati ve kanalı da netleşti.

    Peki Fenerbahçe - Vakıfbank final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

    Fenerbahçe Opet  - Vakıfbank SK final maçı ne zaman, saat kaçta?

    VakıfBank - Fenerbahçe Opet arasında oynanacak olan final maçı 17 Nisan pazar günü saat 15.00’te başlayacak.

    Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    2022 Kupa Voley finali: VakıfBank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? #1


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