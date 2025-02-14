2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali, İstanbul'da yapılacak

DHA

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2025 Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da yaşanacak.

Voleybol severler, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek bu muhteşem organizasyonda, Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesine tanıklık edecek.

"ORGANİZASYONU TÜRKİYE'YE EMANET ETTİKLERİ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Organizasyon ile ilgili düşüncelerini aktaran Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ şunları söyledi:

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi Kadınlar Dörtlü Finali'ne 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde dünyanın en gözde şehri olan İstanbul'da ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu büyük organizasyonun ülkemize alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na (CEV) ve Başkan Roko Sikiric'e de bu önemli organizasyonu Türkiye'ye emanet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum.

"TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

İstanbul'un eşşiz bir tarihi mirasa sahip, önemli bir voleybol merkezi olduğunu vurgulayan Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ise şunları dedi: