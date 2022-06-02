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    5 kupa kazanan VakıfBank'ın bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı

    5 kupa kazanan VakıfBank'ın bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı

    Bu sezon katıldığı 5 turnuvanın 5'inde de kupa kazanan, Türkiye, Avrupa ve dünya Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.
    • 02.06.2022 - 23:59
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    Bu sezon FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley, Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan sarı-siyahlı takım, kutlamalarına devam ediyor.

    Kulübün bayrağı, Boğaz köprülerine asıldı

    AA'nın haberine göre; VakıfBank Spor Kulübünün bayrağı İstanbul'un simgeleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.

    5 kupa kazanan VakıfBank'ın bayrağı Boğaz'daki köprülere asıldı - VİDEO

    Bankanın genel müdürlükleri de bayrakla süslendi

    Beş kupalı Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonunun bayrağı ayrıca İstanbul'daki VakıfBank Genel Müdürlüğüne, Ankara'daki VakıfBank Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası'na ve VakıfBank Spor Sarayı'na asıldı.

    5 kupa kazanan VakıfBank ın bayrağı Boğaz daki köprülere asıldı #1


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