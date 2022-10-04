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    Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 2. tur maçları bugün başlıyor.Filenin Sultanları ilk maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek.
    • 04.10.2022 - 10:33
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    Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor.Son 16'ya grup lideri olarak kalmayı başaran A Milli Kadın Voleybol takımımız 2. tur ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor.

    Türkiye - Almanya maçı öncesi voleybolseverler Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına cevap arıyor.

    Filenin Sultanları B grubunda oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak grup lideri olarak 2. tura yükselmişti.Millilerimiz burada F grubunda yer aldı.F grubunda rakiplerimiz Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada oldu.

    Grupta oynanacak olan Türkiye - Almanya maçının detayları belli oldu.İşte kritik maçın merak edilen detayları..

    Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Türkiye - Almanya maçı saat kaçta başlayacak?

    Türkiye ve Almanya arasında oynanacak mücadele 4 Ekim Salı (bugün) günü saat 20.00'de başlayacak.Mücadele TRT Spor kanalından naklen yayınlayacak.


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