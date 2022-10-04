Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 2. tur maçları bugün başlıyor.Filenin Sultanları ilk maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor.Son 16'ya grup lideri olarak kalmayı başaran A Milli Kadın Voleybol takımımız 2. tur ilk maçında Almanya ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye - Almanya maçı öncesi voleybolseverler Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına cevap arıyor.

Filenin Sultanları B grubunda oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak grup lideri olarak 2. tura yükselmişti.Millilerimiz burada F grubunda yer aldı.F grubunda rakiplerimiz Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada oldu.

Grupta oynanacak olan Türkiye - Almanya maçının detayları belli oldu.İşte kritik maçın merak edilen detayları..

Türkiye - Almanya maçı saat kaçta başlayacak?

Türkiye ve Almanya arasında oynanacak mücadele 4 Ekim Salı (bugün) günü saat 20.00'de başlayacak.Mücadele TRT Spor kanalından naklen yayınlayacak.