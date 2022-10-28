VakıfBank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank - Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi yarın belli olacak. VakıfBank ve Fenerbahçe Opet takımları kupanın sahibi olmak için mücadele edecek..

VakıfBank ve Fenerbahçe Opet, 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası için mücadele edecek. Dev maçın ne zaman oynanacağı voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Daha önce bu kupayı 4 kez müzesine götüren VakıfBank son kupasını 2021 yılında finalde Eczacıbaşı'nı yenerek almıştı. Fenerbahçe Opet ise daha önce 3 kez kazandığı bu kupayı son olarak 2014-2015 sezonunda kazanabildi.

İki takımda da yeni oyuncular bu maçta forma şansı bulacak. VakıfBank'ın yeni transferleri Paola Egonu, Kara Bajema, Nika Daalderop ve Bahar Akbay ilk kez forma şansı bulacak.

Fenerbahçe Opet'te ise Macris Carneiro, Meryem Boz, Aslı Kalaç ve Ergül Avcı ilk resmi maçına çıkacak isimler olarak göze çarpıyor.

Peki VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman oynanacak?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Bu zorlu mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.