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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan'a set vermedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Bulgaristan'a set vermedi

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan ile A Milli Erkek Voleybol Takımı karşı karşıya geldi.

Arena Burgaz'da oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla milliler oldu.

2025 VNL'de 5 mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlılar, 7. karşılaşmasında 2. galibiyetini elde etti.

RAKİP FRANSA

Türkiye, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenen 2. haftadaki dördüncü ve son maçında bugün Fransa ile karşılaşacak.

83 DAKİKA SÜRDÜ

Bulgaristan: Iliya Petkov, Simeon Nikolov, Asparuhov, Grozdanov, Antov, Aleksandar Nikolov (Bozhilov, Zhelev, Atanasov, Dimitrov, Palev, Preslav Petkov, Tatarov)

Türkiye: Mert Matic, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar)

Setler: 20-25, 20-25, 21-25

Süre: 83 dakika

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