- Haberler
- Voleybol Haberleri
- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı yenerek finale yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı yenerek finale yükseldi
CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Erkek Voleybol Takımı, rakibini 3-1 yenerek finale çıktı.
- Haber Merkezi
- 18.06.2022 - 23:39
- Güncelleme : 18.06.2022 - 23:58
Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında Filenin Efeleri, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti.
Finale çıktık
Rakibi karşısında ilk seti 27-25 kazanan milli takım, ikinci seti 25-21 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve dördüncü seti 25-19 alarak adını finale yazdırdı.
Çekya ile karşılaşacağız
Filenin Efeleri, bu organizasyonda üst üste 3. şampiyonluğu için yarın finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek.