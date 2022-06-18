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    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı yenerek finale yükseldi

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı yenerek finale yükseldi

    CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Erkek Voleybol Takımı, rakibini 3-1 yenerek finale çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2022 - 23:39
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 23:58
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    Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında Filenin Efeleri, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti.

    Finale çıktık

    Rakibi karşısında ilk seti 27-25 kazanan milli takım, ikinci seti 25-21 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve dördüncü seti 25-19 alarak adını finale yazdırdı.

    Çekya ile karşılaşacağız

    Filenin Efeleri, bu organizasyonda üst üste 3. şampiyonluğu için yarın finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek.

    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan ı yenerek finale yükseldi #1


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