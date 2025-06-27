A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Bulgaristan ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında yarın ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

MİLLİLER SADECE 1 GALİBİYET ALDI

Çin'in Şian kentinin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya 3-0 yenilen milli takım, ev sahibi Çin'i ise 3-0 yenmeyi başarmıştı.

Milli takım 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamlamıştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci haftadaki ilk iki maçında ise Slovenya ve Ukrayna'ya 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

SON RAKİP FRANSA

Milliler, ikinci haftadaki dördüncü ve son maçını 29 Haziran Pazar günü saat 15.00'te Fransa ile yapacak.