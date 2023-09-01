A Milli Erkek Voleybol Takımı, Romanya'ya yenildi A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Romanya'ya 3-2 mağlup oldu.

ensonhaber.com

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Romanya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibine 3-2'lik skorla kaybetti.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Arena'da oynanan mücadelede ilk seti Romanya 25-22 aldı. 2. seti 25-18 kazanan Milli Takım 1-1'lik eşitliği sağladı. 3. seti 25-21 kazanan Rumenler setlerde 2-1 öne geçti. Ay-yıldızlı takımımız 4. seti 25-23 kazanarak maçı final setine götürdü.

Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan final setini 17-15 kazanan Romanya karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Milliler, Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ilk maçında Fransa’ya 3-0 mağlup olmuştu.

Filenin Efeleri gruptaki 3. maçını yarın TSİ 17.30'da Yunanistan ile oynayacak.

Turnuva formatı

Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.

Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.