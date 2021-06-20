A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalini şampiyonlukla kapattı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaştı.

Filenin Efeleri, mücadeleyi 3-1 yenerek şampiyon oldu.

TAKIM LİGDE 8 MAÇ KAZANDI

Filenin Efeleri ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı (3-2) finalde de Ukrayna'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4’er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1’er sayıyla katkı sağladı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYONLUK

Salon: Munte Kortrijk

Hakemler: Simone Santi (İtalya), Christian Pete Wolf​​​​​​​ (İsviçre)

Ukrayna: Iereshchenko, Semeniuk, Didenko, Plotnytskyi, Drozd, Viietskyi (Fomin, Tupchii, Shchytkov, Ostapenko, Kovalov)

Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipğlu, Caner Ergül, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz, Ahmet Tümer, Arda Bostan)

Süre: 114 dakika (22, 32, 27, 33)

Setler: 11-25, 20-25, 25-18, 21-25