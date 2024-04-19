A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2024 yılı programı açıklandı A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2024 yılı faaliyet programı ve söz konusu müsabakalarda yer alacak kadrosu duyuruldu.

İHA

A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk olarak 28 Nisan’da Ankara’da kampa girecek.

Filenin Efeleri, 10-14 Mayıs tarihlerinde ise İtalya Milli Takımı’nın davetlisi olarak İtalya’nın Cavalese kentine giderek bir turnuvaya katılacak.

1. ayak Antalya'da

Milliler, İtalya kampının ardından 18 Mayıs’ta Milletler Ligi (VNL) 1. ayağı karşılaşmaları için Antalya’ya gidecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı burada 21 Mayıs’ta Kanada, 23 Mayıs’ta Hollanda, 25 Mayıs’ta Fransa ve 26 Mayıs’ta ABD ile karşılaşacak.

Milliler, daha sonra Japonya'ya gidecek

1 Haziran’da Japonya’nın Fukuoka şehrine gidecek olan Milliler, VNL 2. ayağı müsabakalarında 5 Haziran’da Slovenya, 6 Haziran’da Polonya, 8 Haziran’da İran ve 9 Haziran’da Almanya ile karşılaşacak.

Son ayak Slovenya'da

Milletler Ligi’nin son ayağı müsabakaları için de 15 Haziran’da Slovenya’nın Ljubljana şehrine gidecek olan ay-yıldızlılar, 18 Haziran’da Bulgaristan, 20 Haziran’da Arjantin, 21 Haziran’da Sırbistan ve 23 Haziran’da İtalya ile karşılaşarak Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını tamamlayacak.

Final Polonya'da yapılacak

Milletler Ligi Finalleri, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrinde oynanacak.

Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarının neticesinde en yüksek FIVB sıralama puanını alan 4 ülke 2024 Paris Olimpiyatları’na katılma hakkı elde edecek.

Filenin Efeleri, ayrıca 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için de 24-25 Ağustos tarihlerinde deplasmanda Danimarka, 29 Ağustos’ta Ankara’da Macaristan müsabakalarını oynayacak. Bu müsabakaların rövanşları 2025 yılında oynanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın söz konusu müsabakalar için açıklanan oyuncu kadrosu şöyle:

Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

Millilerin idari ve teknik kadrosunda ise şu isimler yer alacak:

Semih Oktay - Erkek Milli Takımlar Koordinatörü

Orkun Özel - A Erkek Milli Takım Menajeri

Cedric Enard - Başantrenör

Umut Çakır - Yardımcı Antrenör

Mert Karatop - Yardımcı Antrenör

Alexandre Leal Goulart Nunes - Yardımcı Antrenör

Gael Querin - Kondisyoner

Ali Rıza Metin - İstatistik Antrenörü

Sedat Şanlı - İstatistik Antrenörü

Burak Yılmaz - Fizyoterapist

Bilal Aslan - Fizyoterapist

Aykut Yılmaz - Masör

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)