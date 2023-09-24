A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı set vermeden devirdi
ensonhaber.com

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki 7. ve son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Olimpiyat vizesini Japonya galibiyetiyle cebine koyan milliler Belçika'yı da 3-0 yendi ve grubunu namağlup lider bitirerek büyük bir başarıya imza attı.

Baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 25-14, 25-20 ve 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 kazanan Filenin Sultanları turnuvada oynadığı 7 maçta sadece 3 set vererek grubunu namağlup lider bitirdi.

Üst üste 22. maçımızı kazandık

Ay-yıldızlı takımımız Milletler Ligi'nde Japonya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı 22 maçın tamamını kazandı ve müthiş bir seriye imza attı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde oynadığı son 6 maçı, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 9 maçın tamamını ve Olimpiyat Elemeri'nde oynadığı 7 maçın tamamını kazandı.

Dünya 1 numarası milli takımımız bu maçlarda FIVB dünya sıralamasının ilk 14 basamağında bulunan her takımı en az bir kez yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı set vermeden devirdi

Filenin Sultanları sezonu bitirdi

Bugün oynanan Belçika maçıyla birlikte 31 Mayıs günü Güney Kore karşılaşmasıyla başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sezonu sona erdi.

2023 milli takım sezonunda 31 resmi maç oynayan milliler sadece 3 yenilgi aldı.

Yaklaşık 4 aylık süreçte Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olan ve 3. kez Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları FIVB dünya sıralamasında da en üst basamağa çıkmayı başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı set vermeden devirdi