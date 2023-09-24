A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı set vermeden devirdi A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu yedinci ve son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti ve elemeleri namağlup tamamladı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki 7. ve son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Olimpiyat vizesini Japonya galibiyetiyle cebine koyan milliler Belçika'yı da 3-0 yendi ve grubunu namağlup lider bitirerek büyük bir başarıya imza attı.

Baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 25-14, 25-20 ve 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 kazanan Filenin Sultanları turnuvada oynadığı 7 maçta sadece 3 set vererek grubunu namağlup lider bitirdi.

Üst üste 22. maçımızı kazandık

Ay-yıldızlı takımımız Milletler Ligi'nde Japonya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı 22 maçın tamamını kazandı ve müthiş bir seriye imza attı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde oynadığı son 6 maçı, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 9 maçın tamamını ve Olimpiyat Elemeri'nde oynadığı 7 maçın tamamını kazandı.

Dünya 1 numarası milli takımımız bu maçlarda FIVB dünya sıralamasının ilk 14 basamağında bulunan her takımı en az bir kez yendi.

Filenin Sultanları sezonu bitirdi

Bugün oynanan Belçika maçıyla birlikte 31 Mayıs günü Güney Kore karşılaşmasıyla başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sezonu sona erdi.

2023 milli takım sezonunda 31 resmi maç oynayan milliler sadece 3 yenilgi aldı.

Yaklaşık 4 aylık süreçte Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olan ve 3. kez Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları FIVB dünya sıralamasında da en üst basamağa çıkmayı başardı.