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    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ne İtalya galibiyetiyle başladı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ne İtalya galibiyetiyle başladı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 yenerek turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı.
    • 31.05.2022 - 23:43
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    Milli takım, karşılaşmaya file önünü uzunlarıyla kapatarak başladı. Blokta etkili olan ay-yıldızlılar hücumda Ebrar Karakurt ile kritik sayılar buldu ve 5-1'lik serinin ardından 9-5 öne geçti. İyi oyununu sürdüren milliler, seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

    İkinci set

    Karşılaşmanın ikinci setine de iyi başlayan milli takım, skor 7-2'de İtalya'ya mola aldırdı. Eda Erdem ve Hande Baladin ile etkili bloklar yapan ay-yıldızlı ekip, teknik molaya 12-8 önde girdi. Oyunda konsantrasyonu kaybetmeyerek az hata yapan milliler, seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ne İtalya galibiyetiyle başladı #1

    Üçüncü set

    Ebrar Karakurt ve Saliha Şahin'in smaç sayılarıyla 3. sette İtalya'nın farkı açmasını engelleyen Türkiye, teknik molaya 9-12 geride girdi. Molanın ardından 5-1'lik seri yapan milli takım, 14-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. İyi savunma ile etkili oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ne İtalya galibiyetiyle başladı #2

    Zafer pozu verdiler

    Maçın ardından milliler, foto muhabirlerine zafer pozu verdikten sonra kaptan Eda Dündar, seyirciyle "Türkiye" tezahüratı yaptı ve taraftara desteği için teşekkür etti.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ne İtalya galibiyetiyle başladı #3

    Bakan Kasapoğlu tribünde

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile birlikte seyircilerin arasında tribünde izledi.

    Türkiye'nin aldığı sayılarda büyük sevinç yaşayan Kasapoğlu, maçın ardından galibiyet mutluluğunu da milli takım taraftarlarıyla yaşadı.

    Kasapoğlu, seyircilerle fotoğraf çektirdi.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ne İtalya galibiyetiyle başladı #4

    Türkiye: 3 - İtalya: 0

    Salon: Ankara

    Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Katarzyna Sokol (Polonya)

    Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Kurakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar (Simge Sebnem Aköz, Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan)

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ne İtalya galibiyetiyle başladı #5

    İtalya: Perinelli, Chirichella, Malinov, Degradi, Bonifacio, Nwakalor (De Gennaro, Fersino, Luban, Bosio, Enweonwu, Gennari, D'Odorico, Mazzaro)

    Setler: 25-20, 25-19, 25-19

    Süre: 88 dakika (29, 29, 30)

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ne İtalya galibiyetiyle başladı #6

    İtalya, Egonu'nun eksikliğini hissetti

    Maç kadrosunda yer almayan 22 yaşındaki Paola Egonu, 2021'de CEV Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Egonu, oynadığı her alanda 'en değerli' oyuncu seçildi.

    Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'na damga vuran Egonu'yu, CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank transfer etti.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi ne İtalya galibiyetiyle başladı #7


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