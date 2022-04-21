A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki fikstürü belli oldu mu?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki fikstürü belli oldu mu?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki fikstürü belli oldu. Maçları takip etmek isteyenler ise fikstüre dair detayları araştırmaya başladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda rüzgar gibi esen ve herkesin gzödesi haline gelen Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Eda Erdem, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Meryem Boz gibi birbirinden yetenekli oyuncular, kazanmak için parkede olacak.

Kızları geçen seneden beri heyecan ve hevesle destekleyenler, Dünya Şampiyonası'ndaki maçlarda da desteklemeye devam edecek.

Kızların fikstürünü öğrenmek isteyenler, "A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki fikstürü belli oldu mu, detaylar neler?" sorularını gündeme getirdi.

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki fikstürü belli oldu. İşte tarihler..

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'ndaki fikstürü

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre mili takım, şampiyonadaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde, kalan karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.

Milli takımın Dünya Şampiyonası'ndaki maç programı şu şekilde:

24 Eylül:

14.00 Türkiye-Tayland

27 Eylül:

15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül:

18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül:

18.30 Türkiye-Hırvatistan

1 Ekim:

21.30 Türkiye-Polonya

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.