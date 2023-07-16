ABD'yi mağlup eden Filenin Sultanları finale yükseldi Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükselldi. Şampiyonluk maçında rakibimiz Çin olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD ile karşılaştı.

Filenin Sultanları'nın blok sayılarıyla başladığı karşılaşmada ABD, 6-10 ve 7-13 geriye düştüğü sayılar sonrasında üst üste mola aldı.

Ebrar Karakurt'un servis sayısıyla Türkiye ilk seti 25-21 kazandı.

2. sete de iyi başlayan milli takım karşısında iyi organize olamayan ev sahibi ekip Ebrar Karakurt'un etkili oyunu sonrası skor 7-11 ve 10-16'da oyunu molalarla böldü.

File önünde blok üstünlüğünü devam ettiren Ay-Yıldızlılar yine Ebrar Karakurt'un sayısıyla seti 25-14 kazandı ve finale bir adım daha yaklaştı.

3. sette maç sayılarından faydalanamadık

Karşılıklı sayılarla başlayan 3. sette bireysel hatalar öne çıktı.

Türkiye, Vargas ile etkili hücum ettiği ve bloklarla iyi savunma yaptığı seti skor 22-24'te maç servisine kadar taşıdı.

ABD ise son bölümde iyi manşetler alarak oyunu çevirdi ve seti 26-24 kazanan taraf oldu.

4. sette heyecan fırtınası

ABD, 4. sete file önünde O'Neal ile etkili başlarken skor 8-6 iken aldığımız molanın ardından 9-11 ve 14-18 öne geçtiğimiz sayıların ardından mola haklarını kullandı.

Zehra Güneş'in bloklarıyla rakibinin hücumlarını sayıyla sonuçlandıran Türkiye karşılıklı üst üste maç sayılarının atıldığı seti 27-25 kazanarak ABD'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Finalde rakibimiz Çin olacak

Türkiye ile Çin arasında yapılacak şampiyonluk maçı, 17 Temmuz Pazartesi günü 01.30'da başlayacak.

Milletler Ligi'nin üçüncüsünü belirleyecek karşılaşma ise bugün ABD ile Polonya arasında yapılacak.

ABD: 1 - Türkiye: 3

Salon: College Park Center

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Maroszek Wojciech (Polonya)

ABD: Drews, Lanier, Washington, Hancock, Robinson, Ogbogu (Wong-Orantes, Skinner, Frantti, O'Neal, Thompson, Rettke)

Türkiye: Elif Şahin, Eda Erdem, İlkin Aydın, Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay)

Setler: 21-25, 14-25, 26-24, 25-27