Akkuş Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Akkuş Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Akkuş Belediyespor oldu.
AKKUŞ BELEDİYESPOR, DEPLASMANDA KAZANDI
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Cardenas, Kemal Kayhan, Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Emir Kutay Erden, Gökhan Çatal, Altay Demirci, Yiğit Yıldız)
Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safonov, Nascimento, Ali Eren Öztürk (Muhammed Aray, Ali İhsan Heper)
Setler: 27-25, 21-25, 20-25, 27-25, 14-16
Süre: 142 dakika (30, 26, 31, 32, 23)
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