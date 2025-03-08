Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor'a set vermedi
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi 25. hafta mücadelesinde Akkuş Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.

Akkuş Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Akkuş Belediyespor oldu.

AKKUŞ BELEDİYESPOR RAHAT YENDİ

Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safanov, Ferreira, Ali Eren Öztürk (Berkun Eber Üstündağ)

Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre, Emre Batur, Kolodinsky (Ali Candan, Atakan Topal, Ahmet Boz)

Setler: 25-16, 25-17, 25-19

Süre: 75 dakika (24, 28, 23)

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Emre Çalışkan
Editor