Akkuş Belediyespor, Cizre Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi 25. hafta mücadelesinde Akkuş Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.
Akkuş Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Akkuş Belediyespor oldu.
AKKUŞ BELEDİYESPOR RAHAT YENDİ
Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safanov, Ferreira, Ali Eren Öztürk (Berkun Eber Üstündağ)
Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre, Emre Batur, Kolodinsky (Ali Candan, Atakan Topal, Ahmet Boz)
Setler: 25-16, 25-17, 25-19
Süre: 75 dakika (24, 28, 23)
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