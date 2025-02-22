Alanya Belediyespor, Cizre Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Alanya Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.
Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Alanya Belediyespor oldu.
KAZANAN ALANYA BELEDİYESPOR
Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)
Cizre Belediyespor: Vidal, Emre Batur, Metin Toy, Uriarte, Muhammet Ertuğrul, Kolodinsky (Semih Çelik, Ali Candan, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz, Oğuzhan Doğruluk)
Setler: 25-17, 25-17, 25-23
Süre: 82 dakika (28, 23, 31)
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