Alanya Belediyespor, Cizre Belediyespor'a set vermedi
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Alanya Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Alanya Belediyespor oldu.

KAZANAN ALANYA BELEDİYESPOR

Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Onur Günaydı, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Fatih Yörümez, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan)

Cizre Belediyespor: Vidal, Emre Batur, Metin Toy, Uriarte, Muhammet Ertuğrul, Kolodinsky (Semih Çelik, Ali Candan, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz, Oğuzhan Doğruluk)

Setler: 25-17, 25-17, 25-23

Süre: 82 dakika (28, 23, 31)

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Emre Çalışkan
Editor