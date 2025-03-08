Alanya Belediyespor, Ziraat Bankkart'ı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Alanya Belediyespor ile Ziraat Bankkart karşı karşıya geldi.
100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Alanya Belediyespor oldu.
ALANYA BELEDİYESPOR, GALİP GELDİ
Alanya Belediyespor: Seganaov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Halil Kurtuluş, Ahmetcan Büyükgöz (Burak Çevik, İsmail Koçak, Ahmet Karataş, Azizcan Ataoğlan, Yusuf Bakır, Fatih Yürümez, İrfan Çetinkaya, Uğur Kılınç)
Ziraat Bankkart: Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Maat, Vahit Emre Savaş (Berkay Bayraktar, Stern, Zonca, Faik Samet Güneş, Zeka Çağatay Kır, Hilmi Şahin)
Setler: 25-21, 13-25, 25-22, 25-23
Süre: 109 dakika (26, 24, 31, 28)
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