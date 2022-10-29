Ali Koç: Bu sene tüm kupalara talibiz

2022 Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda Vakıfbank’ı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maç sonu konuştu. Koç,"Bu sene tüm kupalara talibiz." dedi.

2022 Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda Fenerbahçe, Vakıfbank’ı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maç sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

"Bu sene tüm kupalara talibiz"

Bu sezon başarılara açık bir kulüp olduklarını dile getiren Koç "Muhteşem maç çıkardılar. Yendiğimiz takım ya dünyanın en iyi takımı ya da en iyi 1-2 takımdan biri. 3-0 net skor. İnşallah bu senemiz açık, şansımzı bol olur. Bu sene tüm kupalara talibiz. 99. yılımızı bitirdik.

Yarın 100. yılımızın ilk gününü yaşayacağız. Yarın ve her kupaya talibi dediğimiz ortamda sezona kupayla başlamak, 99. yılı muhteşem zaferle kutlamak, inşallah bundan sonraki aylarda diğer şampiyonluklarımız habercisi olur." dedi.

"Tünelin sonunda büyük bir ışık var"

Tüm branşlarda iyi başladıklarını ifade eden Koç "Bu sene iyi başladık. Tünelin sonunda büyük bir ışık var. İnşallah devamını getirip önce futbolda sonra diğer branşlarda kupaları getirmeye devam ederiz. Basketbolda dün müthiş bir zafer yaşadık. Henüz baştayız ama çok ümitliyiz. Herkes mutluluğun en iyisini hak ediyor." dedi.

"İnancımızı daha da arttırdı"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3-3 sona eren Rennes karşılaşması için görüşlerini aktaran Ali Koç, "Burada bitirmek istiyorduk. Çünkü çok kuvvetli takımlar geliyor Şampiyonlar Ligi'nden. Ama 3-0'dan 3-3'e gelmek, 3 puan etkisi yaptı. İnancımızı daha da arttırdı." değerlendirmesini yaptı.

"İnşallah böyle bir şey olmaz bir daha"

Son olarak Altay Bayındır'a gösterilen tepki için açıklama yapan Fenerbahçe başkanı, "Taraftara bir sözüm var, hocamız doğru noktaya parmak bastı. Olacak iş değil. Geçen sene ile siyah-beyaz ile fark var. Hayretler içindeyim, çok üzüldüm. Hocamız gerekeni söyledi. Bazı arkadaşlar kendilerini silkelemeli.

Alay ettiler resmen. Tribünlerde oto-kontrol olursa, hocamızın söylediklerinden sonra oto-kontrol olur. Hoca buraya büyük Fenerbahçe için geldi, futbol ülkesi olduğu için geldi. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. İnşallah böyle bir şey olmaz bir daha." şeklinde konuştu.