Altekma, Alanya Belediyespor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber

Voleybol Efeler Ligi play-off 5-6 etabı ilk maçında Altekma ile Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Altekma oldu.

İzmir ekibi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

İKİNCİ MAÇ ALANYA'DA

Serinin ikinci maçı 17 Nisan Perşembe günü Alanya'da oynanacak.

Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyet alan takım sezonu 5. sırada, kaybeden ekip ise 6. sırada tamamlayacak.

105 DAKİKA SÜRDÜ

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov (Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)

Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Bardia Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Uğur Kılınç (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Fatih Yörümez, Onur Günaydı, İsmail Koçak, Halit Kurtuluş, Azizcan Ataoğlan)

Setler: 25-23, 25-19, 23-25, 25-19

Süre: 105 dakika (29, 26, 27, 23)