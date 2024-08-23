Altekma, Branko Zilic'le sözleşme imzaladı Altekma, Modria Novoprom'dan 2005 doğumlu smaçör Branko Zilic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İHA

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezona etkili bir giriş yapmak için kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor.

İzmir ekibi, Modria Novoprom'dan 2005 doğumlu smaçör Branko Zilic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

"BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bosnalı genç smaçör Branko Zilic kulübümüzle 5 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki sporcumuza hoş geldin diyor başarılı bir sezon diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)