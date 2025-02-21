Altekma, Halkbank'ı mağlup etti
AA & Ensonhaber

Efeler Voleybol Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Altekma ile Halkbank karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Altekma oldu.

ALTEKMA, EVİNDE KAZANDI

Altekma: Gülhan Emir Pınar, Suarez, Ondes, Özgür Karababa, Buculjevic, Cafer Kirkit (Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğachan Zambak, Hüseyin Sahin, Dünya Kandemir, Eray Kürsav, Branko, Bahov)

Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Lagumdzija, Mert Matic, Kupono (Hüseyin Batuhan Duman, Volkan Döne, Hidalgo, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver)

Setler: 22-25, 25-22, 33-31, 23-25, 16-14

Süre: 154 dakika (29, 31, 42, 29, 23)

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Emre Çalışkan
Editor