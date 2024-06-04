Altekma, Hüseyin Şahin'le sözleşme uzattı Altekma, 26 yaşındaki takım kaptanı Hüseyin Şahin’le yeni bir sözleşme imzalayarak yeni sezonda da yola devam kararı aldı.

İHA

Erkekler Voleybol 1. Ligi’ni şampiyon ünvanıyla tamamlayarak bir yıl aradan sonra yeniden Efeler Ligi’ne yükselen Altekma’da, transfer çalışmaları sürüyor.

Başantrenör Ömer Tok ile geçen hafta kontrat uzatan İzmir ekibi, transferdeki ilk adımını da takım kaptanı Hüseyin Şahin’le sözleşme yenileyerek attı.

Son 4 sezon aralıksız Altekma formasını giyen başarılı libero ile yapılan görüşme olumlu sonuçlandı ve 26 yaşındaki sporcuyla yeniden anlaşmaya varıldı.

"Yeni sezonda kaptanımızdan yine beklentimiz büyük olacak"

Geçen sezon takımın yeniden Efeler Ligi’ne dönmesinde önemli katkı sağlayan Hüseyin’in çok çalışkan ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu olduğunu belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, şunları dedi:

Kaptanımızla yola devam ettiğimiz için mutluyuz. Hüseyin’in liderlik özelliği ve takıma örnek davranışları, başarılı sporculuk kariyeriyle güzel bir bütünlük oluşturuyor. Yeni sezonda kaptanımızdan yine beklentimiz büyük olacak. Kendisine sakatlıktan uzak, güzel bir sezon diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)