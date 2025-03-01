Altekma, Spor Toto karşısında galip geldi
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Altekma ile Spor Toto karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Altekma oldu.

ALTEKMA, SET VERMEDİ

Spor Toto: Ulaş Kıyak, Muagututia, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Batuhan Avcı, Muhammet Kaya, Ömer Faruk Dur)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Eray Kursav, Gülhan Emir Pınar, Gutierrez Bahov, (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Cafer Kirkit)

Setler: 21-25, 22-25, 20-25

Süre: 84 dakika (24, 33, 27)

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Emre Çalışkan
Editor