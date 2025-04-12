Altekma tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılacak

AA & Ensonhaber

Efeler Ligi play-off 5-8 etabında Spor Toto'yu 2-1'le geçen Altekma, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Altekma Başantrenörü Ömer Tok, yaptığı yazılı açıklamada, play-off serisinde ilk maçı kaybettiklerini ancak sonrasında iki karşılaşmayı kazandıklarını, play-off'ta beşincilik için mücadele edeceklerini belirtti.

Alanya Belediyespor ile play-off 5-6 etabında karşılaşacaklarını kaydeden Tok, gelecek sezon CEV Kupası ya da Challange Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

"SEZONU 5. SIRADA TAMAMLAMAYA ODAKLANACAĞIZ"

Tok, çok isteyip çok çalıştıklarını ve kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarının kapısını açtıklarını belirterek, şunları ifade etti: