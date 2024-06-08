Altekma, Ulaş Dokumacı ile yeniden anlaştı Gelecek sezon Efeler Ligi'nde mücadele edecek Altekma, Ulaş Dokumacı ile yola devam etme kararı alındığını duyurdu.

AA

Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, 22 yaşındaki orta oyuncu Ulaş Dokumacı'yı kadrosunda tutma kararı aldı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı açıklamada, Ulaş Dokumacı'nın kendini kısa sürede geliştirdiğini belirtti.

"Güzel bir sezon diliyoruz"

Genç oyuncunun takımın önemli bir parçası olduğunu kaydeden Tendik, şu değerlendirmede bulundu:

Özellikle geçen sezon yaptığı bloklarla rakip oyunculara adeta duvar ören Ulaş'tan Efeler Ligi'nde de beklentimiz yüksek. Kendisine sakatlıktan uzak, güzel bir sezon diliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)