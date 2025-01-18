Altkema, TÜRŞAD'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Efeler Voleybol Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Altekma ile TÜRŞAD karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Altekma oldu.
ALTEKMA, RAHAT KAZANDI
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin, Bahov, Gutierrez, Özgür Karababa, (Eray Kursav, Gülhan Emir Pınar,)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Bojic, Nikola Gjorgiev, Burak Mert, Enes Atlı, Velazquez, (Gjorgi Gjorgiev, İbrahim Emet, Taha Erden, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)
Setler: 25-22, 25-16, 25-20
Süre: 72 dakika (23, 23, 26 )
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış