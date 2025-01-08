Aras Kargo, Ana Karina'yı transfer etti

İHA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

İzmir ekibi, bir transfer hamlesine daha imza atarak son olarak Busto Arsizio Volley forması giyen 22 yaşındaki smaçör Ana Karina'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

"BAŞARILAR ANA KARINA"

Konuyla ilgili Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: