Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Bahçelievler Belediyespor ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.

Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Aras Kargo oldu.

ARAS KARGO, SET VERMEDİ

Bahçelievler Belediyespor: Almadovar, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Domaç, Baird (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Simay Gazi, Inneh)

Aras Kargo: Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Ana Olaya, Selin Uygur (Simay Kurt, Sude Tasbas, Tuana Köse)

Setler: 15-25, 14-25, 21-25

Süre: 80 dakika (23, 26, 31)

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Emre Çalışkan
Editor