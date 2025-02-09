Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Bahçelievler Belediyespor ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.
Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Aras Kargo oldu.
ARAS KARGO, SET VERMEDİ
Bahçelievler Belediyespor: Almadovar, Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Domaç, Baird (Semanur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel, Simay Gazi, Inneh)
Aras Kargo: Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Ana Olaya, Selin Uygur (Simay Kurt, Sude Tasbas, Tuana Köse)
Setler: 15-25, 14-25, 21-25
Süre: 80 dakika (23, 26, 31)
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