Aras Kargo, Berre İnce ile yolları ayırdı

İHA

Sultanlar Ligi’nde bu sezon ilk 8 hafta itibarıyla 1 galibiyet 7 mağlubiyete imza atarak 13. sırada yer alan Aras Kargo’da flaş bir ayrılık yaşandı.

İzmir ekibi, 20 yaşındaki libero Berre İnce ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Konuyla ilgili kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Berre İnce ile yollarımız ayrılmıştır. Berre'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

CEREN KARAGÖL'LE DE YOLLAR AYRILDI

Öte yandan yaz döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 2004 doğumlu voleybolcu, Ceren Karagöl'den sonra takımdan ayrılan ikinci oyuncu oldu.