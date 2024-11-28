Aras Kargo, Büşra Güneş'i renklerine bağladı

İHA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, yeni bir transfere daha imza attı.

İzmir temsilcisi, Kuzeyboru ile yollarını ayıran 27 yaşındaki orta oyuncu Büşra Güneş’i kadrosuna kattığını duyurdu.

TRANSFER AÇIKLANDI

Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: