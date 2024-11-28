Aras Kargo, Büşra Güneş'i renklerine bağladı
İHA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, yeni bir transfere daha imza attı.

İzmir temsilcisi, Kuzeyboru ile yollarını ayıran 27 yaşındaki orta oyuncu Büşra Güneş’i kadrosuna kattığını duyurdu.

TRANSFER AÇIKLANDI

Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Takımımız, Kuzeyboru'dan 1997 doğumlu orta oyuncu Büşra Güneş ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Büşra.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor