Aras Kargo, Defne Başyolcu'yu transfer etti
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir temsilcisi, genç oyuncu Defne Başyolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

TRANSFER DUYURULDU

Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

2006 doğumlu Defne Başyolcu, pasör çaprazı mevkisinde oynamakta. Altyapı milli takımlarımızda da görev yapmış genç pasör çaprazı, Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka formaları giydi.

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Emre Çalışkan
Editor