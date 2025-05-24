Aras Kargo, Defne Başyolcu'yu transfer etti

AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir temsilcisi, genç oyuncu Defne Başyolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

TRANSFER DUYURULDU

Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: