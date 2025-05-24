Aras Kargo, Defne Başyolcu'yu transfer etti

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
İzmir temsilcisi, genç oyuncu Defne Başyolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
TRANSFER DUYURULDU
Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
2006 doğumlu Defne Başyolcu, pasör çaprazı mevkisinde oynamakta. Altyapı milli takımlarımızda da görev yapmış genç pasör çaprazı, Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka formaları giydi.
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