Aras Kargo, Elena Perinelli'yi renklerine bağladı

İHA
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
İzmir ekibi, son olarak İtalya'nın Pinerolo takımında forma giyen 30 yaşındaki başarılı smaçör Elena Perinelli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
"ANLAŞMA SAĞLANDI"
Konuyla ilgili Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Takımımız 1995 doğumlu smaçör Elena Perinelli ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar, Elena.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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