Aras Kargo, Elena Perinelli'yi renklerine bağladı

İHA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İzmir ekibi, son olarak İtalya'nın Pinerolo takımında forma giyen 30 yaşındaki başarılı smaçör Elena Perinelli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

Konuyla ilgili Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: