Aras Kargo, Keçiörengücü Belediyespor'u yendi
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Aras Kargo ile Keçiören Belediyesi karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Aras Kargo oldu.

ARAS KARGO, EVİNDE GALİP GELDİ

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Büşra Güneş (Simay Kurt, Preyy, Hazal Selin Uygur, Elif Kapar, )

Keçiören Belediyesi: Burcu Yönder, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Yordanova, Ceren Karagöl, (Dilara Yeşil, Jaksic, Fulden Ural)

Setler: 25-16, 25-21, 23-25, 25-21

Süre: 108 dakika (25, 25, 30, 28)

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Emre Çalışkan
Editor