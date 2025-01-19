Aras Kargo, Kuzeyboru karşısında kazandı
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Kuzeyboru ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Aras Kargo oldu.

137 DAKİKA SONUNDA KAZANAN ARAS KARGO

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal, Yaren Işık)

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Büşra Güneş (Simay Kurt, Sude Taşbaş)

Setler: 22-25, 20-25, 25-14, 25-22, 8-15

Süre: 137 dakika

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Emre Çalışkan
Editor