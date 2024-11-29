Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

DHA

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aras Kargo, 11. hafta maçında konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-16 ve 25-19'luk skorlarla sona erdi.

ARAS KARGO, İKİNCİ KEZ KAZANDI

Bu sonuçla Aras Kargo ligdeki 2'nci kendi sahasında ilk galibiyetini alırken, Bursa temsilcisi ise 1 galibiyette kalıp düşme hattından kurtulamadı.