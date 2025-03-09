Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Aras Kargo ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Aras Kargo oldu.

ARAS KARGO DEPLASMANDA KAZANDI

Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün, Selin Çalışkan, Sıla Zeynep Yaşar)

Aras Kargo: Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Hazal Selin Uygur, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Preyy, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş, Elisa Tuana Köse)

Setler: 24-26, 17-25, 25-19, 25-12, 5-15

Süre: 123 dakika

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Emre Çalışkan
Editor