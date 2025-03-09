Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'u mağlup etti

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Aras Kargo ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Aras Kargo oldu.
ARAS KARGO DEPLASMANDA KAZANDI
Nilüfer Belediyespor: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün, Selin Çalışkan, Sıla Zeynep Yaşar)
Aras Kargo: Perez, Merve Atlıer, Klimets, Olaya, Hazal Selin Uygur, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Preyy, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Büşra Güneş, Elisa Tuana Köse)
Setler: 24-26, 17-25, 25-19, 25-12, 5-15
Süre: 123 dakika
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