Aras Kargo, Sarıyer Belediyespor karşısında galip geldi

AA & Ensonhaber
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Aras Kargo ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Aras Kargo oldu.
ARAS KARGO, EVİNDE KAZANDI
Aras Kargo: Merve Atlıer, Misra Gizem Aşçı, Selin Hazal Uygur, Kliments, Perez, Anna Karina, (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş,)
Sarıyer Belediyespor: Tara, Ema, Begüm Hepkaptan, Ezki Akyaldız, Arzum Tezcan, Mitchem, (Deniz Emrelli, Melis Buse Cılkız, İrem Çor, Meryem Boz, Berre İnce, Michelle)
Setler: 23-25, 25-20, 25-21- 25-17
Süre: 122 Dakika (31, 29, 34, 28 )
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