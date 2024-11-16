Aras Kargo, Sude Taşbaş'ı renklerine bağladı

İHA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, yeni bir transfere imza attı.

İzmir temsilcisi, TVF Kadınlar 1. Ligi takımlarından 22 yaşındaki libero Sude Taşbaş'ı kadrosuna kattı.

"SUDE TAŞBAŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Takımımız, Karşıyaka Spor Kulübü'nden 2002 doğumlu libero Sude Taşbaş ile anlaşma sağladı. Aras Kargo Spor Kulübü formasıyla başarılar Sude.

3 İSİMLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Aras Kargo, geçtiğimiz günlerde Yuliia Mirtskhulava, Ceren Karagöl ve Berre İnce ile yollarını ayırmıştı.