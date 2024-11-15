Aras Kargo'da Yuliia Mirtskhulava ile yollar ayrıldı

İHA

Sultanlar Ligi’nde bu sezon ilk 8 hafta itibarıyla 1 galibiyet 7 mağlubiyete imza atarak 13. sırada yer alan Aras Kargo’da, flaş bir ayrılık daha yaşandı.

İzmir ekibi, 26 yaşındaki smaçör Yuliia Mirtskhulava ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Takımımızın ilk senesinde Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkmasında büyük emeği bulunan Yuliia ile yollarımız ayrılmıştır. Yuliia'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

AYRILAN ÜÇÜNCÜ İSİM OLDU

Böylece Ukraynalı oyuncu, Ceren Karagöl ve Berre İnce’den sonra bu sezon takımdan ayrılan üçüncü oyuncu oldu.

ARAS KARGO'NUN RAKİBİ, AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

Öte yandan İzmir temsilcisi, 9. hafta karşılaşmasında yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 15.00’te başlayacak.