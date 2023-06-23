Arina Fedorovtseva: İstanbul'a geldiğimden beri çok fazla evlilik teklifi aldım Fenerbahçe'nin Rus sporcusu Arina Fedorovtseva'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Arina Fedorovtseva yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündeme oturdu.

Futbolcuların kendisine sık sık yazdığını ve bundan bunaldığını söyleyen Arina Fedorovtseva, bu sebeple parmağına yüzük taktığını itiraf etti.

"Çok fazla evlenme teklifi aldım"

Evet futbolcular falan da mesaj atıyor. Her şeyin bir zamanı var. Şu an için sadece voleybol var hayatımda ve bu benim için harika. Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu söyleyip kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul’a geldiğimden beri çok fazla evlenme teklifi aldım.

Kendisine yazılanlardan sıkıldığını ve önlem aldığını itiraf eden Federovtseva, parmağına evlilik yüzüğü taktığını itiraf etti.